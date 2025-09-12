Польша установила на Варшавском мосту бетонные надолбы

В ночь на пятницу в пункте пропуска «Тересполь» (с белорусской стороны — «Брест») пограничники натянули колючую проволоку и выставили металлические щиты.
Днем обстановка немного изменилась: на Варшавском мосту были установлены бетонные конструкции. Как правило, их используют для остановки бронетехники.
Работа электронной очереди в пункте пропуска «Брест», несмотря на закрытие Польшей границы, продолжается. Люди смогут проехать согласно своему номеру после открытия кордонов.
На данный момент выехать из Беларуси в страны ЕС можно через три пункта пропуска. На литовском направлении — это ПП «Каменный Лог» и «Бенякони», на границе с Латвией — «Григоровщина».
Кроме того, есть возможность вылететь через третьи страны рейсами из Национального аэропорта Минск.