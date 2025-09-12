В Москве пройдет посольский круглый стол на тему Украины с участием Лаврова

«17 сентября, Дипакадемия, МИД России организует очередной круглый стол. Тема предстоящего мероприятия — “Украинский кризис. Соблюдение целей и принципов Устава ООН”. В дискуссии примут участие представители более 100 стран. Тон дискуссии традиционно задаст глава российского внешнеполитического ведомства», — сказала она в ходе брифинга в пятницу.
