Арестованному мэру Красноярска Владиславу Логинову перестали платить зарплату

Владислав Логинов был задержан в июне 2025 года по подозрению в получении взятки в размере 180 миллионов рублей. По версии следствия, преступления были совершены в период с 2018 по 2024 годы и связаны с обеспечением победы определенных организаций в конкурсах на ремонт городских дорог.