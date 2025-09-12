Ричмонд
Арестованному мэру Красноярска Владиславу Логинову перестали платить зарплату

Мэрия Красноярска подтвердила, что находящемуся под стражей градоначальнику Владиславу Логинову прекращено начисление заработной платы. Об этом сообщили в администрации города в ответ на запрос журналистов «Проспекта Мира».

Как уточнили в пресс-службе мэрии, с момента задержания 9 июня 2025 года Логинов не появлялся на рабочем месте, что отражается в табеле учета рабочего времени. «Соответственно, заработная плата не начисляется», — прокомментировали в администрации.

Напомним, в 2022 году доходы мэра составляли около 490 тысяч рублей ежемесячно (5,9 миллиона рублей за год). Данные о его заработке за 2023−2024 годы недоступны из-за вступившего в силу закона, разрешающего чиновникам не публиковать декларации о доходах.

Владислав Логинов был задержан в июне 2025 года по подозрению в получении взятки в размере 180 миллионов рублей. По версии следствия, преступления были совершены в период с 2018 по 2024 годы и связаны с обеспечением победы определенных организаций в конкурсах на ремонт городских дорог.

Несмотря на нахождение в СИЗО, Логинов формально продолжает занимать пост мэра Красноярска.