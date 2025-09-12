Депутаты думы Иркутска проголосовали на выборах губернатора региона

12 сентября стартовало трехдневное голосование на выборах губернатора Иркутской области. Свой голос в первый день отдали депутаты думы города Иркутска. Всего в областном центре открылось 246 избирательных участков. Они будут работать с 8.00 до 20.00 до воскресенья включительно. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу думы города.
«Сегодня очень важный день для нашего региона, города Иркутска. Ведь голос каждого из нас предопределяет развитие на ближайшие пять лет. Последняя пятилетка была отмечена сложными событиями для нашей страны: коронавирусная инфекция, специальная военная операция, непростые экономические отношения между государствами. И, тем не менее, город стабильно развивался, в нем реализовывались национальные проекты и увеличивался бюджет», — отметил председатель думы Иркутска Евгений Стекачев.
От выбора будущего руководителя регионом зависит и развитие всей территории. Поэтому избирательные участки посетили депутаты Артур Бектемиров (избирательный округ № 8), Максим Булдаков (избирательный округ № 10), Сергей Калиновский (избирательный округ № 11) и проголосовали за одного из кандидатов.
«Сделал важное утреннее дело — проголосовал. Этому научили с детства: быть причастным к судьбе своего региона. Каждый голос — это твоё личное участие в жизни региона. Иркутяне, выборы проходят 12, 13 и 14 сентября. Советую выделить время именно в пятницу, чтобы выходные вы смогли провести с семьей. Найдите его, чтобы посетить избирательный участок и повлиять на будущее Приангарья», — подчеркнул депутат Сергей Калиновский.
Заместитель председателя думы Иркутска, депутат по избирательному округу № 12 Александр Друзенко пришел исполнить свой гражданский долг совместно с супругой. Он также призвал иркутян не оставаться равнодушными и идти на выборы.
«По моему глубокому убеждению участие в голосовании на выборах не только право, но и моральная обязанность каждого гражданина. Любое достижение — это всегда результат объединённых усилий. Очень важно, чтобы было общее понимание цели, стабильная и эффективная система взаимоотношений общества и властей всех уровней», — прокомментировал депутат по избирательному округу № 16 Владимир Мунханов.
Кроме того, свой голос за кандидатов отдали Павел Кудеев (избирательный округ № 9), Геннадий Ильичев (избирательный округ № 13), Алексей Вепрев (избирательный округ № 14), Михаил Лунёв (избирательный округ № 17), заместитель председателя Юрий Коренев (избирательный округ № 21), Татьяна Марченко (избирательный округ № 22), Антонина Корочкина (избирательный округ № 23) Василий Донских (избирательный округ № 26), Оксана Жучкова (избирательный округ № 31), Александр Сафронов (избирательный округ № 32).