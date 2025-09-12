Депутаты думы Иркутска проголосовали на выборах губернатора региона

«Сделал важное утреннее дело — проголосовал. Этому научили с детства: быть причастным к судьбе своего региона. Каждый голос — это твоё личное участие в жизни региона. Иркутяне, выборы проходят 12, 13 и 14 сентября. Советую выделить время именно в пятницу, чтобы выходные вы смогли провести с семьей. Найдите его, чтобы посетить избирательный участок и повлиять на будущее Приангарья», — подчеркнул депутат Сергей Калиновский.