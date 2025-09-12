Более ста депутатов подписали проект об импичменте Макрона

Во вторник левые направили в парламент проект резолюции о запуске процедуры по отрешению Макрона от власти. В общей сложности в Национальном собрании (нижней палате парламента) заседают 577 депутатов.
«Исторический момент! После успеха народных манифестаций 10 сентября 104 парламентария от “Непокорившейся Франции”, заморских территорий, партий экологистов и коммунистов подписали предложение по отрешению от власти президента республики… Макрон должен уйти в отставку», — написала Пано на своей странице в соцсети X.
Решение о рассмотрении предложения принимает бюро Нацсобрания, высший коллегиальный орган нижней палаты парламента. Затем текст резолюции должен быть одобрен комиссией по законодательству, после чего в течение двух недель за него должны проголосовать две трети Нацсобрания. Последние два этапа должны быть пройдены и в верхней палате парламента — Сенате. В случае одобрения резолюции Сенатом обе палаты собираются на совместное заседание, текст должны поддержать 617 из 925 парламентариев обеих палат.
В 2024 году «Непокорившаяся Франция» уже инициировала процедуру импичмента в отношении Макрона, но безуспешно. Тогда законодательная комиссия Национального собрания отклонила резолюцию об отрешении президента от власти (15 голосов за, 54 против).