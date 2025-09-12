Орбан указал на недостаток в переговорах России и США

«Пока мы сосредоточены на (конфликте на Украине — прим. редакции), и это правильно, потому что это ключевой вопрос для нашей безопасности, “большие парни”, которые ведут переговоры, ведут их не только об этом», — цитирует URA.RU слова Орбана в эфире радио Kossuth.