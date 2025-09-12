Орбан указал на недостаток в переговорах России и США

Виктор Орбан отметил, что взаимоотношения между США и Россией активизировались, за кулисами представители стран обсуждают разнообразные вопросы и достигают прогресса, но украинская тематика не является центральной темой обсуждения.
«Пока мы сосредоточены на (конфликте на Украине — прим. редакции), и это правильно, потому что это ключевой вопрос для нашей безопасности, “большие парни”, которые ведут переговоры, ведут их не только об этом», — цитирует URA.RU слова Орбана в эфире радио Kossuth.
Премьер-министр Венгрии добавил, что по другим вопросам, не касающимся Украины, США и Россия договариваются успешнее.
Ранее Орбан обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием, чтобы она сложила полномочия. По мнению главы венгерского правительства, чиновница Евросоюза не должна занимать свою должность из-за милитаристских взглядов. Он напомнил, что фон дер Ляйен угрожает странам ЕС, которые не поддерживают позицию Брюсселя, уменьшением финансирования.