Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан указал на недостаток в переговорах России и США

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан указал на дефект переговорного процесса между США и Россией. По мнению политика, проблеме урегулирования украинского кризиса в дискуссии между двумя державами уделяется не так много внимания, как требуется, пишет URA.RU.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Виктор Орбан отметил, что взаимоотношения между США и Россией активизировались, за кулисами представители стран обсуждают разнообразные вопросы и достигают прогресса, но украинская тематика не является центральной темой обсуждения.

«Пока мы сосредоточены на (конфликте на Украине — прим. редакции), и это правильно, потому что это ключевой вопрос для нашей безопасности, “большие парни”, которые ведут переговоры, ведут их не только об этом», — цитирует URA.RU слова Орбана в эфире радио Kossuth.

Премьер-министр Венгрии добавил, что по другим вопросам, не касающимся Украины, США и Россия договариваются успешнее.

Ранее Орбан обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием, чтобы она сложила полномочия. По мнению главы венгерского правительства, чиновница Евросоюза не должна занимать свою должность из-за милитаристских взглядов. Он напомнил, что фон дер Ляйен угрожает странам ЕС, которые не поддерживают позицию Брюсселя, уменьшением финансирования.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше