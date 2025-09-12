Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: обогащенный ядерный материал Ирана находится под обломками разбомбленных объектов

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в четверг заявил, что обогащенный ядерный материал остался «под обломками» объектов, поврежденных во время недавней войны с Израилем.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Все наши запасы (обогащенного урана) находятся… под обломками разбомбленных объектов.

Аббас Аракчи
глава МИД Ирана

До войны с Израилем и авиаударов США иранские запасы обогащенного урана оценивались в 408,6 килограмма (по другим данным — в 440,9 килограмма), пишет The Times of Israel. Как пояснил Аракчи, Организация по атомной энергии Ирана сейчас оценивает состояние и доступность материалов, чтобы представить отчет Высшему совету национальной безопасности (ВСНБ) страны, который отвечает за ядерные вопросы Ирана.

Во вторник в Каире Аракчи договорился с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси о новых рамках сотрудничества. Как пояснил Аракчи в четверг, по условиям нового рамочного соглашения о сотрудничестве инспекторы МАГАТЭ получат доступ к поврежденным ядерным объектам Ирана только после одобрения ВСНБ. До этого Иран, как утверждает Аракчи, намерен принять «необходимые меры, связанные с охраной окружающей среды и безопасностью».

Он также уточнил, что в соглашении проводится различие между ядерными объектами, которые подверглись нападению во время войны с Израилем, и теми, которые не пострадали, например реактор в Бушере на юге страны. Доступ к неповрежденным объектам будет рассматриваться в каждом конкретном случае ВСНБ, тогда как ситуация с «объектами-мишенями» более «сложная», отметил иранский чиновник.

В августе Великобритания, Франция и Германия намеревались повторно ввести санкции ООН (механизм snapback) против Ирана, ссылаясь на «продолжающееся несоблюдение» Тегераном своих обязательств по ядерному соглашению от 2015 года, срок действия которого истекает в ближайшее время. Однако Аракчи предупредил, что, «если вопрос об активации механизма snapback будет рассмотрен в Совете Безопасности ООН, несмотря на все возражения с нашей стороны, рамочное соглашение (о сотрудничестве) прекратит действовать».

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше