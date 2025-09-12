СМИ: обогащенный ядерный материал Ирана находится под обломками разбомбленных объектов

Он также уточнил, что в соглашении проводится различие между ядерными объектами, которые подверглись нападению во время войны с Израилем, и теми, которые не пострадали, например реактор в Бушере на юге страны. Доступ к неповрежденным объектам будет рассматриваться в каждом конкретном случае ВСНБ, тогда как ситуация с «объектами-мишенями» более «сложная», отметил иранский чиновник.