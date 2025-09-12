СМИ: обогащенный ядерный материал Ирана находится под обломками разбомбленных объектов

Все наши запасы (обогащенного урана) находятся… под обломками разбомбленных объектов.
До войны с Израилем и авиаударов США иранские запасы обогащенного урана оценивались в 408,6 килограмма (по другим данным — в 440,9 килограмма), пишет The Times of Israel. Как пояснил Аракчи, Организация по атомной энергии Ирана сейчас оценивает состояние и доступность материалов, чтобы представить отчет Высшему совету национальной безопасности (ВСНБ) страны, который отвечает за ядерные вопросы Ирана.
Во вторник в Каире Аракчи договорился с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси о новых рамках сотрудничества. Как пояснил Аракчи в четверг, по условиям нового рамочного соглашения о сотрудничестве инспекторы МАГАТЭ получат доступ к поврежденным ядерным объектам Ирана только после одобрения ВСНБ. До этого Иран, как утверждает Аракчи, намерен принять «необходимые меры, связанные с охраной окружающей среды и безопасностью».
Он также уточнил, что в соглашении проводится различие между ядерными объектами, которые подверглись нападению во время войны с Израилем, и теми, которые не пострадали, например реактор в Бушере на юге страны. Доступ к неповрежденным объектам будет рассматриваться в каждом конкретном случае ВСНБ, тогда как ситуация с «объектами-мишенями» более «сложная», отметил иранский чиновник.
В августе Великобритания, Франция и Германия намеревались повторно ввести санкции ООН (механизм snapback) против Ирана, ссылаясь на «продолжающееся несоблюдение» Тегераном своих обязательств по ядерному соглашению от 2015 года, срок действия которого истекает в ближайшее время. Однако Аракчи предупредил, что, «если вопрос об активации механизма snapback будет рассмотрен в Совете Безопасности ООН, несмотря на все возражения с нашей стороны, рамочное соглашение (о сотрудничестве) прекратит действовать».