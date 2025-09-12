Ричмонд
Текслер наградил медалями «За вклад в развитие Челябинской области» мэра и именитого тренера

Алексей Текслер наградил медалями «За вклад в развитие Челябинской области» мэра и именитого тренера, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

За вклад в социально-экономическое развитие Кыштымского городского округа, деятельность по обеспечению благополучия населения, многолетний добросовестный труд отмечена глава муниципалитета Людмила Шеболаева.

За большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта высших достижений награжден старший тренер спортивной сборной команды по дзюдо Александр Миллер. Он трудится в Региональном центре спортивной подготовки по дзюдо.

Кроме того, за вклад в развитие металлургической промышленности, многолетний добросовестный труд медалью «За заслуги перед Челябинской областью» II степени отмечен директор ЗАО «Магнитогорский завод прокатных валков» Валерий Яхонтов.