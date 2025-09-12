Токаев принял Асылова

«Глава государства принял генерального прокурора Берика Асылова. Президент заслушал доклад о состоянии законности в стране и итогах работы по приоритетным направлениям надзорной деятельности», — говорится в сообщении.
Берик Асылов доложил о расследовании спецпрокурорами дел особой важности, вызвавших широкий общественный интерес, а также уголовных дел, связанных с пытками.
В этом году в суд направлено 55 дел, по которым осуждены 112 человек. На рассмотрении находятся еще 80 дел. Возмещенный ущерб по расследуемым делам составил Т14,4 млрд.
Генпрокурор сообщил о новых методах выявления преступных доходов и перспективах их дальнейшего использования в интересах экономики.
По уголовным делам арестовано имущество на сумму Т105 млрд, в том числе почти на Т12 млрд — по делам, связанным с наркотиками.
Асылов представил отчет о возврате активов. За два года органами прокуратуры возвращено имущество на Т850 млрд. Эти средства направлены на строительство около 400 социальных и коммунальных объектов по стране, из которых 60 уже введены в эксплуатацию.
Отмечено, что в рамках послания президента и перехода к проактивной поддержке бизнеса ведется работа по переименованию генеральной прокуратуры. Новый формат позволит сосредоточиться на формировании благоприятного инвестиционного климата и долгосрочной защите прав предпринимателей и инвесторов.
Президент поручил продолжить укрепление законности во всех сферах и закрепление принципа «Закон и Порядок».
Кроме того, выделил необходимость координации действий правоохранительных и иных госорганов по борьбе с мошенничеством, наркоторговлей, семейно-бытовым насилием, вандализмом, а также по предотвращению необоснованного уголовного преследования бизнеса.