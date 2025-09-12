Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко рассказал, что академики изобрели новый сорт картофеля

Лукашенко сказал, что в Беларуси изобрели новый сорт картофеля.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил в Минске реконструированный комплекс «Лошицкий» и во время общения с минчанами сказал, что любит картошку, пишет БелТА.

Общаясь с юной художницей, которая подарила президенту картину, Александр Лукашенко сделал ей презент:

— Подумаю, что тебе подарить. Как своим коллегам — картошку, — сказал он и распорядился передать ей позже большой мешок с картофелем.

Еще он признался, что очень любит картошку:

— Я страшно люблю. Вчера согрешил, съел.

Президент Беларуси также сообщил, что академики изобрели новый сорт картофеля:

— Надо населению раздать, чтобы на участках возделывали.

Кстати, Лукашенко пообещал, что белорусы будут с картошкой: «Больше не допустим».

Ранее писали, что Лукашенко сказал, что понял, чего не хватает Минску.

Еще Александр Лукашенко сказал, на что надо мобилизовывать, уговаривать и требовать от людей в Минске.

Мэр Минска Кухарев сказал Лукашенко о сроке начала работ в Пищаловском замке, где раньше было СИЗО.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше