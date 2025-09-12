Лукашенко рассказал, что академики изобрели новый сорт картофеля

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил в Минске реконструированный комплекс «Лошицкий» и во время общения с минчанами сказал, что любит картошку, пишет БелТА.
Общаясь с юной художницей, которая подарила президенту картину, Александр Лукашенко сделал ей презент:
— Подумаю, что тебе подарить. Как своим коллегам — картошку, — сказал он и распорядился передать ей позже большой мешок с картофелем.
Еще он признался, что очень любит картошку:
— Я страшно люблю. Вчера согрешил, съел.
Президент Беларуси также сообщил, что академики изобрели новый сорт картофеля:
— Надо населению раздать, чтобы на участках возделывали.
Кстати, Лукашенко пообещал, что белорусы будут с картошкой: «Больше не допустим».
