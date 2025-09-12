Мэр Челябинска Алексей Лошкин проголосовал на выборах депутатов Заксобрания

Выборы в этом году проходят в 81 регионе России с 12 по 14 сентября, в том числе в Челябинской области. Здесь выбирают депутатов Заксобрания, а также депутатов представительных органов почти всех муниципалитетов. Проголосовали уже более 90 тысяч южноуральцев.