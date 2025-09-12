Ричмонд
Мэр Челябинска Алексей Лошкин проголосовал на выборах депутатов Заксобрания

Он решил проголосовать очно.

Источник: Официальный тг-канал Алексея Лошкина

Мэр Челябинска Алексей Лошкин проголосовал на выборах депутатов в региональный парламент. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

В первый день голосования Алексей Лошкин решил отдать голос очно. А его близкие выбрали дистанционное голосование.

«Для тех, кто, как и я, выбирает очный вариант волеизъявления, на участках мы создали праздничную, комфортную и безопасную обстановку», — отметил мэр.

Добавим, что Алексей Лошкин голосовал на избирательном участке № 637, расположенном в школе № 13.

Выборы в этом году проходят в 81 регионе России с 12 по 14 сентября, в том числе в Челябинской области. Здесь выбирают депутатов Заксобрания, а также депутатов представительных органов почти всех муниципалитетов. Проголосовали уже более 90 тысяч южноуральцев.