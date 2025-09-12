Альберт Куршутов стал вице-премьером Республики Крым

Сергей Аксенов подписал указ о назначении Альберта Куршутова на должность заместителя председателя Совета министров Республики Крым. Документ опубликован на официальном сайте правительства региона.
Согласно тексту документа, он вступает в свои полномочия с сегодняшнего дня.
«Назначить Куршутова Альберта Абдурашитовича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, — заместителя Председателя Совета министров Республики Крым на срок полномочий Главы Республики Крым с 12 сентября 2025 года», — следует из указа.
Накануне назначение Куршутова на должность вице-премьера согласовал Госсовет Крыма. Ранее он занимал должность министра внутренней политики, информации и связи республики.