Альберт Куршутов стал вице-премьером Республики Крым

Соответствующий указ подписал Сергей Аксенов.

Источник: Сергей Аксенов/Tg

Сергей Аксенов подписал указ о назначении Альберта Куршутова на должность заместителя председателя Совета министров Республики Крым. Документ опубликован на официальном сайте правительства региона.

Согласно тексту документа, он вступает в свои полномочия с сегодняшнего дня.

«Назначить Куршутова Альберта Абдурашитовича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, — заместителя Председателя Совета министров Республики Крым на срок полномочий Главы Республики Крым с 12 сентября 2025 года», — следует из указа.

Накануне назначение Куршутова на должность вице-премьера согласовал Госсовет Крыма. Ранее он занимал должность министра внутренней политики, информации и связи республики.

