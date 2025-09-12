Семейная традиция: Развожаев проголосовал на выборах в Севастополе

«Выборы губернатора Севастополя для украинцев — это такая кость в горле. Вчера, когда я проводил рабочий эфир, сотни украинских аккаунтов организовали информационную атаку с оскорблениями в мой адрес, в адрес членов моей семьи. Тем не менее это никак не помешает сегодняшнему процессу и свободному волеизъявлению севастопольцев», — заявил глава региона.