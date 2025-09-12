Семейная традиция: Развожаев проголосовал на выборах в Севастополе

«У нас это семейная традиция: ходить на все выборы вместе. Любое голосование — это прежде всего вклад в историю нашего города», — подчеркнул он.
Развожаев отметил три ключевых аспекта организации голосования в городе: безопасность, открытость и прозрачность. На всех участках присутствуют наблюдатели, ведется контроль со стороны штаба общественной поддержки, а силовые ведомства принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности избирателей, рассказал он.
«Члены наших участковых избирательных комиссий — большие профессионалы. Большинство из них — участники исторического референдума. Они знают свое дело и готовы к профессиональной работе», — отметил губернатор.
Он добавил, что система на избирательных участках организована так, чтобы предотвратить любые провокации и обеспечить безопасность всех участников выборов, особенно ввиду геополитической обстановки.
«Выборы губернатора Севастополя для украинцев — это такая кость в горле. Вчера, когда я проводил рабочий эфир, сотни украинских аккаунтов организовали информационную атаку с оскорблениями в мой адрес, в адрес членов моей семьи. Тем не менее это никак не помешает сегодняшнему процессу и свободному волеизъявлению севастопольцев», — заявил глава региона.
В городе-герое в 8 утра открылись все 187 избирательных участков. В основные дни голосования они работают с 8:00 до 20:00. По состоянию на 10 часов утра явка на выборы превысила 26 процентов.
В основные дни выборов — 12, 13, 14 сентября граждане могут голосовать, не только посещая избирательный участок лично и на дому, но и дистанционно — электронным способом, но только если предварительно, до конца суток 8 сентября, подавали соответствующее заявление на портале госуслуг.
Подсчет голосов начнут после закрытия участков в 20:00 в единый день голосования, 14 сентября.