Голосуем «по-взрослому»: в Ленобласти впервые проходят детские выборы

Сделав выбор, дети опустили свои бюллетени в настоящую урну для голосования. Результаты на данном участке будут подведены вечером первого дня выборов губернатора в Ленобласти. Кроме двух участков в Гатчине 12 и 13 сентября аналогичные «выборы» пройдут на 19 «взрослых» избирательных участках в нескольких районах Ленинградской области. Автором идеи «Выбирай-Ки» выступила член Молодежной избирательной комиссии Ленобласти Наталья Громская.