Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 12 сентября: главное

Представитель Кремля ответил на вопросы журналистов, публикуем пересказ основных заявлений.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Взаимодействие переговорных групп России и Украины оказалось на паузе.

Каналы общения есть, они налажены. Наши переговорщики имеют возможность по этим каналам общаться, но пока, наверное, скорее, можно говорить о паузе.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Россия сохраняет готовность к украинскому урегулированию, тогда как Европа, наоборот, препятствует этому процессу.

Российская сторона сохраняет свою готовность идти по пути мирного диалога, мирного поиска пути урегулирования. Но то, что европейцы мешают, это действительно так, это ни для кого не секрет.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Результаты переговоров по урегулированию на Украине не могут быть молниеносными.

Безусловно, нельзя носить розовые очки и ожидать, что переговорный процесс даст молниеносные результаты.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

РФ никогда никому не угрожала, в том числе странам Европы.

Это не Россия двигалась в сторону Европы со своей военной инфраструктурой, а Европа, будучи в составе НАТО, Североатлантического Альянса, который является инструментом конфронтации, а не мира и стабильности. Именно Европа двигалась всегда в сторону наших границ.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Западная Европа занимает враждебную к России позицию, это все выливается в «эмоциональные перегрузки».

Кремль пожелал ветеранам СВО успехов на выборах, отметив, что их опыт востребован во всех ветвях власти.

Владимир Путин 12 сентября совершит поездку в один из регионов страны.

