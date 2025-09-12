Ричмонд
Мэр Перми Соснин проголосовал на выборах губернатора с маленькой дочкой

Он отметил важность проявления гражданской позиции.

Источник: пресс-служба администрации Перми

Мэр Перми Эдуард Соснин проголосовал на выборах губернатора Пермского края вместе с маленькой дочкой.

О том, как он принял участие в голосовании, глава города рассказал в своём телеграм-канале 12 сентября. Днём Эдуард Соснин опубликовал фотографии, на которых он вместе с маленькой дочкой сидит за столом в избирательном участке. На последнем фото глава города опускает бюллетень в избирательную урну.

«Вместе с семьёй принял участие в голосовании на выборах губернатора Пермского края. Для меня это проявление гражданской позиции», — рассказал мэр Перми в своём канале. Соснин также отметил, что выборы являются возможностью принять решение о будущем Пермского края и призвал жителей города принять участие в голосовании.

Напомним, выборы губернатора Пермского края в 2025 году стартовали 12 сентября и пройдут три дня. В первый день избирательные участки открылись в 8 часов утра. Корреспондент perm.aif.ru побывал на нескольких городских участках и увидел не так много жителей, которые пришли на голосование. В УИКах отметили, что основной поток жителей ожидается в выходные дни — 13 и 14 сентября.