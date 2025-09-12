Мэр Перми Соснин проголосовал на выборах губернатора с маленькой дочкой

Напомним, выборы губернатора Пермского края в 2025 году стартовали 12 сентября и пройдут три дня. В первый день избирательные участки открылись в 8 часов утра. Корреспондент perm.aif.ru побывал на нескольких городских участках и увидел не так много жителей, которые пришли на голосование. В УИКах отметили, что основной поток жителей ожидается в выходные дни — 13 и 14 сентября.