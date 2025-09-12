The Economist: конфликт на Украине стал «яблоком раздора» в правящей коалиции Италии

Сальвини начал открыто заявлять, что Украина не может выиграть в конфликте с Россией и призывать Владимира Зеленского пойти на переговоры в Путиным, «отбросив обиды». В августе он спровоцировал дипломатический скандал с Францией, когда выступил против размещения европейских войск на Украине. Насмешливо обращаясь к президенту Франции Эммануэлю Макрону, Сальвини заявил: «Отправляйся туда (на Украину) сам, если хочешь. Надел шлем, бронежилет, винтовку в руки — и вперед».