The Economist: конфликт на Украине стал «яблоком раздора» в правящей коалиции Италии

Основным «нарушителем спокойствия» в составе коалиции является Маттео Сальвини, вице-премьер Италии, министр транспорта и инфраструктуры и лидер партии «Лига». На заседание Европарламента в Страсбурге в 2015 году он надел футболку с изображением Владимира Путина, а позднее признался, что хотел бы, чтобы Путин стал премьер-министром Италии уже «завтра», говорится в статье.
В 2019 году Сальвини назвал Путина «лучшим государственным деятелем на планете», а его заместитель Роберто Ванначчи, бывший генерал, а ныне вице-председатель «Лиги», в 2024 году заявил, что, если ему придется выбирать между Путиным и Зеленским, он выберет Путина, напоминает издание.
После возвращения Дональда Трампа в Белой дом Сальвини, по мнению американского журнала, стал использовать тему конфликта на Украине и общую усталость от него, чтобы «выделиться» на региональных выборах, которые пройдут в семи из 20 регионов Италии в ближайшие три месяца.
Сальвини начал открыто заявлять, что Украина не может выиграть в конфликте с Россией и призывать Владимира Зеленского пойти на переговоры в Путиным, «отбросив обиды». В августе он спровоцировал дипломатический скандал с Францией, когда выступил против размещения европейских войск на Украине. Насмешливо обращаясь к президенту Франции Эммануэлю Макрону, Сальвини заявил: «Отправляйся туда (на Украину) сам, если хочешь. Надел шлем, бронежилет, винтовку в руки — и вперед».
Как поясняет Даниэль Альбертацци, политолог из Университета Суррея, позицию Сальвини по Украине разделяют многие итальянцы.
Общественное мнение в Италии гораздо более скептично относится к роли НАТО в мире. Многие жители Италии не верят, что во всем виновата Россия, и многим избирателям не нравится идея итальянского вмешательства, которое может привести к конфликту с Россией.
Судя по недавнему опросу, проведенному итальянским социологическим агентством Youtrend, шесть из 10 сторонников «Лиги» выступают против предоставления Украине гарантий безопасности по сравнению лишь с третью сторонников партии Мелони «Братья Италии».
Несмотря на то что в августе Мелони пошла на уступки Сальвини, назначив Стефано Бельтраме послом в Москве, попытки Сальвини занять противоположную Мелони позицию в отношении России означают, что напряженность в итальянской правящей коалиции сохраняется, отмечает The Economist.
Необходимо усилить давление на Путина, чтобы усадить его за стол переговоров. Мы должны сделать это, используя все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты… включая новые санкции.
Он подтвердил, что Рим работает с Брюсселем над тем, чтобы как можно скорее принять 19-й пакет антироссийских санкций.
Кроме того, Таяни повторил предложение Италии распространить действие программы взаимной обороны НАТО на Украину, не предлагая ей при этом полноправного членства в Североатлантическом альянсе, в качестве гарантии ее безопасности в случае заключения мирного соглашения с Россией. Вслед за этим Сальвини заверил, что итальянское правительство полностью исключает возможность отправки своих военнослужащих для участия в боевых действиях на территории Украины.