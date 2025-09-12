Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Economist: конфликт на Украине стал «яблоком раздора» в правящей коалиции Италии

По итогам выборов в 2022 году к власти в Италии пришла правоцентристская коалиция, возглавляемая партией «Братья Италии» под руководством нынешнего премьер-министра Джорджи Мелони. В коалицию также входят партии «Лига» и «Вперед, Италия». Хотя все они являются правопопулистскими силами, вопрос о поддержке Украины вносит раскол между ними, пишет американский журнал The Economist.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Основным «нарушителем спокойствия» в составе коалиции является Маттео Сальвини, вице-премьер Италии, министр транспорта и инфраструктуры и лидер партии «Лига». На заседание Европарламента в Страсбурге в 2015 году он надел футболку с изображением Владимира Путина, а позднее признался, что хотел бы, чтобы Путин стал премьер-министром Италии уже «завтра», говорится в статье.

В 2019 году Сальвини назвал Путина «лучшим государственным деятелем на планете», а его заместитель Роберто Ванначчи, бывший генерал, а ныне вице-председатель «Лиги», в 2024 году заявил, что, если ему придется выбирать между Путиным и Зеленским, он выберет Путина, напоминает издание.

После возвращения Дональда Трампа в Белой дом Сальвини, по мнению американского журнала, стал использовать тему конфликта на Украине и общую усталость от него, чтобы «выделиться» на региональных выборах, которые пройдут в семи из 20 регионов Италии в ближайшие три месяца.

«Лига» Сальвини, которую, по последним опросам, поддерживают около 9% избирателей, хочет отличаться от откровенно проукраинского правительства Джорджи Мелони и ее партии, предпочтение которой отдают 29% избирателей.

Сальвини начал открыто заявлять, что Украина не может выиграть в конфликте с Россией и призывать Владимира Зеленского пойти на переговоры в Путиным, «отбросив обиды». В августе он спровоцировал дипломатический скандал с Францией, когда выступил против размещения европейских войск на Украине. Насмешливо обращаясь к президенту Франции Эммануэлю Макрону, Сальвини заявил: «Отправляйся туда (на Украину) сам, если хочешь. Надел шлем, бронежилет, винтовку в руки — и вперед».

Как поясняет Даниэль Альбертацци, политолог из Университета Суррея, позицию Сальвини по Украине разделяют многие итальянцы.

Общественное мнение в Италии гораздо более скептично относится к роли НАТО в мире. Многие жители Италии не верят, что во всем виновата Россия, и многим избирателям не нравится идея итальянского вмешательства, которое может привести к конфликту с Россией.

Даниэль Альбертацци
политолог

Судя по недавнему опросу, проведенному итальянским социологическим агентством Youtrend, шесть из 10 сторонников «Лиги» выступают против предоставления Украине гарантий безопасности по сравнению лишь с третью сторонников партии Мелони «Братья Италии».

Несмотря на то что в августе Мелони пошла на уступки Сальвини, назначив Стефано Бельтраме послом в Москве, попытки Сальвини занять противоположную Мелони позицию в отношении России означают, что напряженность в итальянской правящей коалиции сохраняется, отмечает The Economist.

Правительстве Мелони на этой неделе решительно поддержало усилия ЕС по оказанию помощи Киеву, сообщает агентство Reuters. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил:

Необходимо усилить давление на Путина, чтобы усадить его за стол переговоров. Мы должны сделать это, используя все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты… включая новые санкции.

Антонио Таяни
глава МИД Италии

Он подтвердил, что Рим работает с Брюсселем над тем, чтобы как можно скорее принять 19пакет антироссийских санкций.

Кроме того, Таяни повторил предложение Италии распространить действие программы взаимной обороны НАТО на Украину, не предлагая ей при этом полноправного членства в Североатлантическом альянсе, в качестве гарантии ее безопасности в случае заключения мирного соглашения с Россией. Вслед за этим Сальвини заверил, что итальянское правительство полностью исключает возможность отправки своих военнослужащих для участия в боевых действиях на территории Украины.

Узнать больше по теме
Джорджа Мелони: биография, карьера, личная жизнь премьер-министра Италии
Глава итальянского правительства оказалась в центре внимания мировых СМИ после высказывания об отправке миротворцев на Украину. Рассказываем, кто такая Джорджа Мелони и как она сделала карьеру в политике.
Читать дальше