Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Страны Прибалтики не приняли приглашение наблюдать за учениями в Белоруссии

МИНСК, 12 сен — РИА Новости. Польша, Литва и Латвия не приняли приглашение наблюдать за ходом учений «Запад-2025», сообщил государственный секретарь совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович.

Источник: © РИА Новости

Его комментарий в связи с началом учений распространила пресс-служба белорусского минобороны.

«Военным ведомством проведена большая работа в соответствии с международными требованиями и нормами о доведении и прозрачности этих учений до наших западных партнеров… К сожалению, наше приглашение наблюдать за ходом проведения учений не принято ни польской, ни литовской, ни латвийской сторонами. Это им не надо. Почему? Потому что сегодня руководство Польши, руководство стран Прибалтики прекрасно осознаёт и знает, что это учение, да и как все то, что делается на территории Республики Беларусь, не представляет никакой им угрозы», — заявил Вольфович.