Страны Прибалтики не приняли приглашение наблюдать за учениями в Белоруссии

«Военным ведомством проведена большая работа в соответствии с международными требованиями и нормами о доведении и прозрачности этих учений до наших западных партнеров… К сожалению, наше приглашение наблюдать за ходом проведения учений не принято ни польской, ни литовской, ни латвийской сторонами. Это им не надо. Почему? Потому что сегодня руководство Польши, руководство стран Прибалтики прекрасно осознаёт и знает, что это учение, да и как все то, что делается на территории Республики Беларусь, не представляет никакой им угрозы», — заявил Вольфович.