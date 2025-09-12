Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД Латвии заявляет, что границу с Беларусью могут закрыть полностью

МВД Латвии заявляет, что границу с Беларусью могут закрыть полностью.

Источник: Комсомольская правда

Латвия может полностью закрыть границу с Беларусью, заявил глава МВД балтийской республики Рихард Козловскис, пишет БелТА.

Отмечается, что на белорусско-латвийской границе остался только последний действующий КПП. Кстати, ранее МИД Беларуси осудил закрытие воздушного пространства Польшей и Латвией.

Напомним, что польско-белорусская граница была закрыта ночью пятницы, 12 сентября. Перед пунктом пропуска «Брест» на мосту поляки протянули колючую проволоку и соорудили металлический забор. В тот момент в очереди на въезд в ЕС стояли транспортные средства, которые развернули обратно в Беларусь.

Ранее мы писали, что Госпогранкомитет высказался о сроках открытия границы Беларуси с Польшей.

Прочитайте, что белорусские врачи рассказали, как лечат при помощи заморозки мерцательную аритмию и боли в суставах.

Напомним, ранее Министерство культуры определило здания экс-СИЗО на улице Володарского в Минске, которые нельзя сносить. А здесь мы писали о том, что в экс-СИЗО в Пищаловском замке откроют кафе, рестораны, офисы и коворкинг.