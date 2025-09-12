МВД Латвии заявляет, что границу с Беларусью могут закрыть полностью.

Латвия может полностью закрыть границу с Беларусью, заявил глава МВД балтийской республики Рихард Козловскис, пишет БелТА.
Отмечается, что на белорусско-латвийской границе остался только последний действующий КПП. Кстати, ранее МИД Беларуси осудил закрытие воздушного пространства Польшей и Латвией.
Напомним, что польско-белорусская граница была закрыта ночью пятницы, 12 сентября. Перед пунктом пропуска «Брест» на мосту поляки протянули колючую проволоку и соорудили металлический забор. В тот момент в очереди на въезд в ЕС стояли транспортные средства, которые развернули обратно в Беларусь.
Ранее мы писали, что Госпогранкомитет высказался о сроках открытия границы Беларуси с Польшей.
