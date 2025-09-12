Япония ввела санкции против пермского НПО «Искра»

Японские власти расширили санкционный список, добавив в него 48 российских организаций и 14 граждан РФ. Об этом пишет «Ъ-Прикамье» со ссылкой на заявление МИД Японии.
Среди попавших под ограничения предприятий — пермское ПАО «НПО “Искра”». Теперь для проведения финансовых операций и сделок с капиталом компании потребуется специальное разрешение от японского внешнеполитического ведомства.
Напомним, предприятие «Искра» было основано в Перми в 1955 году как СКБ-172, позже преобразовано в КБМаш. Завод специализировался на разработке твердотопливных ракетных двигателей и участвовал в создании различных ракетных комплексов.
Ранее «КП-Пермь» писала, что Уральское ГУ Банка России 26 августа провело регистрацию выпуска ценных бумаг НПО «Искра». Оборонное предприятие из Перми разместило 369 393 300 обыкновенных акций. Стоимость одной акции по закрытой подписке составляет 1 ₽