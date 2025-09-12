В Новосибирской области в первый день выборов проголосовали 161 748 человек

Избирательная комиссия Новосибирской области опубликовала первые данные о явке на выборах депутатов Горсовета и Заксобрания. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского облизбиркома.
По информации облизбиркома, к 15:00 12 сентября в голосовании приняли участие 161 748 жителей региона. Это составляет 7,42% от общего числа избирателей.
Голосование продлится три дня. Участки открыты во всех районах области, где жители выбирают депутатов Законодательного собрания, Совета депутатов Новосибирска и представительных органов муниципалитетов.