DPA: Германия планирует ужесточить выдачу виз россиянам

Немецкие СМИ указывают на то, что это не привело к существенному сокращению количества выдаваемых виз: в 2024 году россияне получили 542 тыс. шенгенских виз — меньше, чем до пандемии, но почти на 20% больше, чем в 2023 году. Как отмечает DPA, по мнению властей Германии, снижению турпотока из России может способствовать строгое применение правил 2022 года. В них, в частности, говорится, что «в отношении граждан России, путешествующих с туристическими целями, оправдан очень строгий подход, так как оценить обоснованность этой поездки сложнее, чем в других случаях (деловая поездка, посещение родственников, поездка с медицинскими целями)».