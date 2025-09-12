Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На выборах губернатора проголосовали 529 тысяч свердловчан за семь часов

В Свердловской области явка избирателей на досрочных выборах губернатора с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на 15:00 составила 16,09% (529 019 человек). Согласно информации избиркома, наибольший интерес к кандидатам проявили жители Свободного (явка 34,48%), Таборов (30,73%), Пелыма (29,95%), Камышлова (29,7%) и Уральского (29,58%), наименьший — в Железнодорожном (5,35%), Чкаловском (5,47%), Академическом (5,8%), Октябрьском (6,31%), Орджоникидзевском районах (6,47%) Екатеринбурга и в Арамили (6,56%).

Источник: Коммерсантъ

По данным комиссии, проголосовать через систему ДЭГ решили 182 933 свердловчан, воспользоваться бумажным бюллетенем — 346 086 уральцев. Всего поддержать кандидатов на пост главы Среднего Урала смогут 3 317 153 жителей региона.

Голосование за претендентов на должность губернатора началось в 8:00. Для желающих поддержать кандидатов очно избирком открыл 2 431 постоянных и 36 временных избирательных участков и изготовил 3 млн бумажных бюллетеней. С этим Свердловская область возглавила рейтинг российских регионов по числу заявлений об участии в ДЭГ (259 604). Голосование будет идти три дня — 12, 13 и 14 сентября — с 8:00 до 20:00.

О намерении возглавить Свердловскую область заявили врио губернатора Денис Паслер (выдвинут от «Единой России»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), вице-спикер регионального заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутаты регионального парламента Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). Пост главы Свердловской области стал вакантным в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше