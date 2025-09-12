МИД РФ призвал администрацию США побудить Украину прекратить конфликт

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщал о о действительно «невероятном прогрессе» в украинском вопросе. При этом он отмечал, что главный вопрос заключается в том, смогут ли Россия и Украины выйти «в дверь мира». Вице-президент США уверял, что американская сторона «продолжает усердно работать над этим».