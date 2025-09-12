Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД РФ призвал администрацию США побудить Украину прекратить конфликт

У администрации США есть «все возможности» для того, чтобы побудить Украину прекратить конфликт. С таким мнением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

«Уверена, что у нынешней американской администрации есть все возможности, чтобы побудить украинское руководство, так называемое, прекратить конфликт, устранить первопричины его возникновения и вернуться к истокам собственной государственности», — сказала Мария Захарова на брифинге.

11 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам встречи с представителем президента США Джоном Коулом заявил, что Россия готова выполнить договоренности с США по урегулированию украинского конфликта. Он подчеркивал, что решение вопроса остается за странами Европы и руководством Украины.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщал о о действительно «невероятном прогрессе» в украинском вопросе. При этом он отмечал, что главный вопрос заключается в том, смогут ли Россия и Украины выйти «в дверь мира». Вице-президент США уверял, что американская сторона «продолжает усердно работать над этим».

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше