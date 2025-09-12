Ричмонд
Лукашенко признался, что страшно любит картошку

МИНСК, 12 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что страшно любит картошку и «грешит», нарушая диету, сообщила пресс-служба главы государства.

Источник: © РИА Новости

Лукашенко в преддверии Дня города посетил реконструированный исторический комплекс «Лошицкий». Во время общения с минчанами он пообещал передать в подарок мешок картофеля юной художнице, подарившей ему картину.

Юная художница из Минска по имени Евгения написала картину этого уголка столицы и подарила ее президенту. Он подарок с удовольствием принял, пообещав разместить во Дворце Независимости. Глава государства в ответ подарил девушке сладости, но решил этим не ограничиваться, сообщила пресс-служба.

«Хотел сказать картину (подарю — ред.). Но я не умею писать картины. Подумаю, что тебе подарить. Как своим коллегам — картошку», — сказал он, тут же отдав распоряжение передать позже в подарок большой мешок с картофелем.

Он спросил у художницы, любит ли она картошку, и, получив утвердительный ответ, признался, что и сам любит этот продукт.

«Я страшно люблю. Вчера согрешил, съел», — сказал Лукашенко. Как сообщила пресс-служба, президент, очевидно, имел в виду определенную диету, которой старается придерживаться.

