На 15 часов дня в Прикамье проголосовало 12,8% избирателей

Напомним, что сегодня в Пермском крае стартовали выборы губернатора, а также восемь основных и трое дополнительных выборов в органы местного самоуправления. Голосование будет длиться три дня — 12, 13 и 14 сентября. В регионе открылись 1743 участковые избирательные комиссии. В организации голосования задействованы более 16 тыс. сотрудников избирательных комиссий. В списки избирателей Прикамья включены 1 971 661 чел.