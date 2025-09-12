Ричмонд
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев проголосовал на выборах

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев проголосовал на выборах сегодня, 12 сентября.

Источник: Коммерсантъ

Об этом глава региона сообщил в своем новом канале в мессенджере Max, при этом Вячеслав Федорищев не поделился собственной фотографией с избирательного участка.

Губернатор напомнил жителям Самарской области, что от их «активной позиции зависит будущее всего региона».

Председатель областного правительства Михаил Смирнов также сообщил, что посетил избирательный участок — в своем Telegram-канале глава правительства региона написал, что отдал голос за кандидата в депутаты думы городского округа Самара.

В Самарской области 12, 13 и 14 сентября выбирают депутатов думы Самары восьмого созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований региона.