The Sun: Британия с союзниками решила напугать Россию «прогулкой слона»

Издание напоминает, что учения «Запад» проводятся раз в четыре года и на них отрабатываются вымышленные сценарии. Например, в 2017 году в ходе «пугающих» российско-белорусских учений, как говорится в статье, были имитированы захват стран Балтии, бомбардировки Германии и вторжение в нейтральные страны. Хотя Россия, как признает The Sun, тогда настаивала, что это была репетиция оборонной стратегии, в НАТО сочли это «серьезной подготовкой к конфликту». Генерал Петр Павел, который тогда был главой военного комитета НАТО, а сейчас является президентом Чехии, заявил: «Если говорить только об учениях, то беспокоиться не о чем. Но если смотреть на картину в целом, то это является серьезной подготовкой к конфликту». С тех пор члены НАТО обязались тратить на свою оборону не менее 2% ВВП, пишет издание.