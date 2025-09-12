The Sun: Британия с союзниками решила напугать Россию «прогулкой слона»

Согласно статье, флотилия, состоявшая более чем из 10 военных кораблей, прошла в Средиземном море, когда в Белоруссии стартовали российско-белорусские военные учения. Они пройдут на полигонах двух стран с 12 по 16 сентября и, по мнению британской газеты, будут «имитировать сценарий третьей мировой войны».
Конвой, получивший название «Операция Высокая мачта» (Operation Highmast), состоит из судов Великобритании, Южной Кореи, Японии, Канады, Норвегии, США и Австралии. Согласно The Sun, в знак солидарности против действий России он отправляется для выполнения восьмимесячной миссии в Индо-Тихоокеанский регион. В группе задействовано около 4500 военнослужащих, в том числе 2500 британских моряков и морских пехотинцев, уточняет издание.
В статье говорится, что союзники по НАТО решили продемонстрировать Москве силы всего через несколько дней после вторжения беспилотников в воздушное пространство Польши и на фоне начавшихся учений «Запад-2025», которые, как пишет The Sun, «обнажают пугающую картину будущих планов Кремля».
Издание напоминает, что учения «Запад» проводятся раз в четыре года и на них отрабатываются вымышленные сценарии. Например, в 2017 году в ходе «пугающих» российско-белорусских учений, как говорится в статье, были имитированы захват стран Балтии, бомбардировки Германии и вторжение в нейтральные страны. Хотя Россия, как признает The Sun, тогда настаивала, что это была репетиция оборонной стратегии, в НАТО сочли это «серьезной подготовкой к конфликту». Генерал Петр Павел, который тогда был главой военного комитета НАТО, а сейчас является президентом Чехии, заявил: «Если говорить только об учениях, то беспокоиться не о чем. Но если смотреть на картину в целом, то это является серьезной подготовкой к конфликту». С тех пор члены НАТО обязались тратить на свою оборону не менее 2% ВВП, пишет издание.
* Прогулкой (походкой) слона называют массовое использование военных самолетов или судов в плотном строю. Этот маневр служит демонстрацией потенциальным противникам боеготовности и боевой мощи. Кроме того, впечатляющее зрелище большого количества военной техники повышает моральный дух задействованного персонала. Название происходит от сходства с настоящими слонами, идущими шеренгой.