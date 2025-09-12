The Guardian: принц Гарри во второй раз неожиданно приехал на Украину

По его словам, во Львове почти нет следов военных действий. В Киеве же он увидел «настоящие разрушения». Принц Гарри планирует посетить Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, встретиться с 200 ветеранами и премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Герцог Сассекский утверждал, что приехал в Киев, чтобы увидеть разрушения своими глазами и поговорить с травмированными военнослужащими. Его фонд в основном занимается проведением международных спортивных соревнований среди ветеранов. Теперь же ~принц Гарри хочет расширить работу, уделив внимание программам спортивной реабилитации военнослужащих, в том числе передать Украине спортивный инвентарь~.