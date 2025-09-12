В Совфеде раскрыли, чем пауза в переговорах опасна для Киева

По словам сенатора, возвращение к диалогу во многом зависит от того, как Запад оценит саботаж Украины. Если Брюссель и Лондон выразят недовольство, то Киев поспешит продемонстрировать готовность к переговорам с Москвой и даже сделает шаги для возобновления контактов. Если же Запад не будет возмущаться бездействием Украины, то возвращение к переговорному треку не произойдет.