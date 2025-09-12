В Совфеде раскрыли, чем пауза в переговорах опасна для Киева

Сенатор подчеркнул, что в настоящее время переговоры между Россией и Украиной «заморожены». Собеседник «Ленты.ру» отметил, что вина в этом лежит на Киеве, так как украинские власти вступали в дискуссию с Кремлем только для того, чтобы привлечь внимание союзников.
Андрей Климов добавил, что Россия продолжает следовать выбранному курсу и реализует цели спецоперации, при этом не снижая усилия достичь урегулирования украинского кризиса политико-дипломатическим путем. Он уточнил, что Украина, напротив, вернулась к своей прежней позиции и свела контакты с Кремлем к минимуму в надежде, что европейские союзники и США не будут против.
По словам сенатора, возвращение к диалогу во многом зависит от того, как Запад оценит саботаж Украины. Если Брюссель и Лондон выразят недовольство, то Киев поспешит продемонстрировать готовность к переговорам с Москвой и даже сделает шаги для возобновления контактов. Если же Запад не будет возмущаться бездействием Украины, то возвращение к переговорному треку не произойдет.
Климов уточнил, что для активизации процесса урегулирования кризиса особенно важна реакция президента США Дональда Трампа. Сенатор считает, что если американский лидер действительно настроен достичь перемирия дипломатическими методами, то окажет давление на Украину, и тогда переговорный процесс возобновится.
«Другой вопрос, что по мере продвижения наших войск в итоге может получиться так, что, когда Украина в следующий раз сядет за стол переговоров, это будет уже больше похоже на капитуляцию», — добавил член Совфеда.
Ранее о паузе в переговорном процессе между Украиной и Россией заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что активность на уровне переговорных групп замерла. Пресс-секретарь президента добавил, что российская сторона готова продолжать переговоры и консультации для скорейшего разрешения украинского кризиса.