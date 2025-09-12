Стали известны первые результаты явки на выборы в Белгородскую и Воронежскую облдумы

В Белгородской области с учетом принявших участие в досрочном голосовании выбор сделали более 300 тыс. человек, в Воронежской области — почти 258,5 тыс. Явка на выборах депутатов гордумы Воронежа составила 5,6%.
Выборы различного уровня идут во всех регионах Черноземья. Наиболее крупными избирательными кампаниями являются выборы губернаторов Курской и Тамбовской областей и депутатов белгородской и воронежской областных дум. Депутатов дум и советов областных центров избирают также в Воронеже, Липецке, Орле и Тамбове.