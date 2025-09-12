Стали известны первые результаты явки на выборы в Белгородскую и Воронежскую облдумы

Выборы различного уровня идут во всех регионах Черноземья. Наиболее крупными избирательными кампаниями являются выборы губернаторов Курской и Тамбовской областей и депутатов белгородской и воронежской областных дум. Депутатов дум и советов областных центров избирают также в Воронеже, Липецке, Орле и Тамбове.