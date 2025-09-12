Явка на выборах в Ростовской области днем 12 сентября составила 15,1%

Явка на губернаторских выборах в Ростовской области составила 15,1%. Данные по состоянию на 15 часов 12 сентября обновили в донском Избиркоме.
— Голосование продолжается на всех избирательных участках, все условия для прозрачности процедуры обеспечены, — прокомментировал председатель Облизбиркома Андрей Буров.
За выборами на Дону следят более 13 тысяч наблюдателей, работают 2,5 тысячи избирательных участков. Ранее стало известно, что свой выбор в дистанционном формате уже сделали 130 тысяч жителей региона.
Напомним, в период с 12 по 14 сентября 2025 года на Дону будут выбирать губернатора, а также депутатов муниципальных образований и Законодательного собрания по Орловскому одномандатному избирательному округу № 13.