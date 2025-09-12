ВСУ попытались атаковать Смоленскую АЭС с помощью БПЛА

По данным Минобороны, ночью средства ПВО ликвидировали 221 украинских беспилотник: 85 над Брянской областью, 42 над Смоленской, 28 над Ленинградской, 18 над Калужской, 14 над Новгородской, девять над Орловской, девять над Московским регионом, семь над Белгородской областью, три над Ростовской, три над Тверской, один над Псковской, один над Тульской, один над Курской.