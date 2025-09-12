Нас уверяют, что арест одного из бывших руководителей СИБ — защита от вмешательства России в выборы: Власти Молдовы устроили очередной дешевый спектакль

«Избирательная кампания завершилась, не начавшись: между задержанием Плахотнюка и премьерой фильма о нём же на одном из частных телеканалов, с последующей электоральной экстрадицией, нам подсунули шпионский детектив о невероятных приключениях горе-чекиста. Кто-то вспомнил о результатах правления ПДС, о стабильных провалах лучшего правительства, о диктатуре, парализовавшей все ветви власти?» — написал в соцсетях экс-премьер-министр Влад Филат.
"Тема о предательстве в спецслужбах — штука не новая, а уж о профессионализме, вернее, о его отсутствии, — и подавно.
Как бывший руководитель молдавской контрразведки мог предположить, что в наши дни, на глазах у спецслужб всей Европы, он сможет безнаказанно встречаться с представителем белорусских спецслужб? Всё окончательно запутал Речан: «Задержание бывшего офицера СИБ является частью плана по предотвращению вмешательства России в парламентские выборы в РМ и во внутренние дела государств ЕС». Кто же в Молдове такой проницательный, чтобы предвидеть не только прошлое, но и заранее запланировать чей-либо контакт с представителем иностранных спецслужб?
Сдаётся мне, это пунктик из ежегодных весенне-осенних планов не бывших, а исчезнувшего, наконец, с голубых экранов действующего директора СИБ-а. А не он ли наподписывал уйму приказов об исключении сотен граждан Молдовы из нормальной общественной жизни? Огромное количество людей, а негласно и члены их семей, не могут открыть обыкновенный счёт в банке и заняться какой бы то ни было деятельностью. Кто их объявил врагами народа?
А не сами ли власти толкают их на путь предательства или загоняют в сети электоральной коррупции?
Я далёк от мысли оправдывать предательство, тем более что повидал его немало. СИБ давно следует разогнать. Собирать сплетни на встречах с журналистами, строчить справки, присваивать им гриф «секретно» и передавать тем же журналистам — с этим вполне может справиться любой участковый. Вот только маятник имеет свойство качаться. И уже новый глава СИБ состряпает запрос в ЦРУ: сколько получала партия власти от преступной организации — USAID? Тогда и поговорим о цене предательства и об аутентичном волеизъявлении", — заключил Филат.
