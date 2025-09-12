Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поляки установили ряды колючей проволоки на погранпереходе у Гродно

Губернатор Гродненской области Караев сообщил о рядах колючей проволоки на железнодорожном погранпереходе между Польшей и Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

На железнодорожном переходе между Польшей и Беларусью «Кузница Белостоцкая — Гродно» поляки установили ряды колючей проволоки, сообщает телеграм-канал губернатора Гродненской области Юрия Караева «Пул 4 Регион».

Напомним, что Польша в ночь с 11 на 12 сентября закрыла все пункты пропуска на границе с Беларусью, в том числе и два железнодорожных пункта пропуска.

Вот что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью с 11 сентября 2025.

Мы писали, что Госпогранкомитет высказался о сроках открытия границы Беларуси с Польшей.