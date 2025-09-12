Поляки установили ряды колючей проволоки на погранпереходе у Гродно

На железнодорожном переходе между Польшей и Беларусью «Кузница Белостоцкая — Гродно» поляки установили ряды колючей проволоки, сообщает телеграм-канал губернатора Гродненской области Юрия Караева «Пул 4 Регион».
Напомним, что Польша в ночь с 11 на 12 сентября закрыла все пункты пропуска на границе с Беларусью, в том числе и два железнодорожных пункта пропуска.
