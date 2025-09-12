ЦИК Молдовы отпечатала более 860 тысяч бюллетеней для голосования за рубежом

В общей сложности для заграницы будет напечатано 864 300 избирательных бюллетеней, их печать займет от трех до пяти дней. Из общего количества бюллетеней 756 800 бьудет напечатано на румынском языке, 105 500 — на русском языке, 500 — на гагаузском, 1500 — на украинском. Ранее сообщалось, что изначально МИД запросил 1 098 000 бюллетеней для участков за границей.
Стоимость одного бюллетеня — 1,10 лея, а общая, а печать всего тиража составляет примерно 954 тысяч леев.
Наибольшее количество бюллетеней будет напечатано для Италии — 229 000 штук, для Германии — около 140 000, для Великобритании — 97 000, для Франции — 83 000 и для Румынии — всего 80 000 штук.
Доставка бюллетеней на зарубежные избирательные участки осуществляется Министерством иностранных дел. Бланки должны прибыть в принимающие страны за пять дней до парламентских выборов.
Всего за рубежом во время парламентских выборов 28 сентября будет открыто более 300 избирательных участков. Больше всего участков будет организовано в Италии — 75, Германии — 36, Франции — 26, Великобритании — 24, Румынии — 23.