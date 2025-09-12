ЦИК Молдовы отпечатала более 860 тысяч бюллетеней для голосования за рубежом

В общей сложности для заграницы будет напечатано 864 300 избирательных бюллетеней, их печать займет от трех до пяти дней. Из общего количества бюллетеней 756 800 бьудет напечатано на румынском языке, 105 500 — на русском языке, 500 — на гагаузском, 1500 — на украинском. Ранее сообщалось, что изначально МИД запросил 1 098 000 бюллетеней для участков за границей.