Политолог оценил шансы Болсонару избежать тюрьмы

Он сможет еще раз попытаться доказать свою невиновность перед полной коллегией высшего суда Бразилии, подав апелляцию. Если она не будет принята к рассмотрению, или если апелляция будет принята к рассмотрению и суд при этом вновь вынесет обвинительный приговор, тогда ничего не остается, кроме как отправиться отбывать тюремное заключение.