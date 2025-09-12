Политолог оценил шансы Болсонару избежать тюрьмы

Эксперт считает, что адвокаты Болсонару будут добиваться, чтобы апелляцию по делу рассмотрел полный состав Верховного суда.
Лидовской счел приговор экс-президенту Бразилии справедливым. Факты указывают на то, Болсонару инициировал попытку государственного переворота в Бразилии, указал эксперт. Он отметил, что суд принял верное решение, поскольку представленные доказательства были достаточными для вынесения приговора.
Он сможет еще раз попытаться доказать свою невиновность перед полной коллегией высшего суда Бразилии, подав апелляцию. Если она не будет принята к рассмотрению, или если апелляция будет принята к рассмотрению и суд при этом вновь вынесет обвинительный приговор, тогда ничего не остается, кроме как отправиться отбывать тюремное заключение.
По словам эксперта, вердикт вынесла судебная коллегия из пяти человек, большая часть которых — четверо — проголосовали за принятие обвинительного приговора. Однако высшая судебная инстанция в Бразилии — это полная коллегия Верховного суда, в которую входят 11 судей.
Ранее сообщалось, что по итогам рассмотрения дела о госперевороте суд приговорил Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюрьмы.