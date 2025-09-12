Ричмонд
Трамп назвал причину задержки в разрешении украинского кризиса

Американский президент Дональд Трамп в эфире Fox News признался, что недоволен скоростью продвижения переговорного процесса по Украине. Он считает, что основной причиной отсутствия продуктивности диалога является «сохраняющаяся ненависть» между Москвой и Киевом, сообщают «Ведомости».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Президент США заявил, что имеет значительный опыт разрешения конфликтов между государствами и понимает, что процесс не может быть быстрым, однако ситуация на Украине не улучшается, несмотря на усилия сторон. По словам Трампа, это его раздражает и его терпение «быстро заканчивается». Политик добавил, что планировал добиться перемирия сторон в гораздо более короткие сроки, но процесс до сих пор затягивается, что вызывает у него беспокойство, пишут «Ведомости».

Ранее издание Politico сообщало, что европейским союзникам США по НАТО удалось доказать Дональду Трампу, что Россия не желает прилагать усилия для завершения противостояния с Украиной. Издание считает, что европейские лидеры убедили Вашингтон увеличить давление на Кремль.

Сейчас Евросоюз готовится ввести в действие ограничения, предусмотренные 19-м пакетом санкций, и надеется, что США также присоединятся к рестрикциям в отношении России.

