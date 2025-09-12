Трамп назвал причину задержки в разрешении украинского кризиса

Президент США заявил, что имеет значительный опыт разрешения конфликтов между государствами и понимает, что процесс не может быть быстрым, однако ситуация на Украине не улучшается, несмотря на усилия сторон. По словам Трампа, это его раздражает и его терпение «быстро заканчивается». Политик добавил, что планировал добиться перемирия сторон в гораздо более короткие сроки, но процесс до сих пор затягивается, что вызывает у него беспокойство, пишут «Ведомости».