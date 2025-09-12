RS: военные маневры стран НАТО в Баренцевом море усиливают напряженность в Арктике

На это указывают не только стремление Дональда Трампа приобрести Гренландию и его опасения насчет размещения российских и китайских кораблей «повсюду» вокруг острова, но и официальные документы Пентагона. В Ежегодной оценке угроз за 2025 год Арктика упоминается 14 раз, а в Арктической стратегии до 2024 года особое внимание аналитики уделили сотрудничеству России и Китая как «главной угрозе» региональной стабильности.