RS: военные маневры стран НАТО в Баренцевом море усиливают напряженность в Арктике

Баренцево море находится в европейской части Арктики и разделено между территориальными водами России и Норвегии. Для России этот район является важным с военной точки зрения: именно здесь расположены несколько российских стратегических авиабаз, а также штаб Северного флота, говорится в статье.
Кроме того, Баренцево море, как напоминает автор, дважды «обеспечило» возможность вторжений западных войск в Россию в XX веке: британские, американские и французские войска вмешались в Гражданскую войну в России, оккупировав Мурманск и Архангельск, а нацистская Германия и Финляндия вторглись в Советскую Арктику во время Второй мировой войны.
На это указывают не только стремление Дональда Трампа приобрести Гренландию и его опасения насчет размещения российских и китайских кораблей «повсюду» вокруг острова, но и официальные документы Пентагона. В Ежегодной оценке угроз за 2025 год Арктика упоминается 14 раз, а в Арктической стратегии до 2024 года особое внимание аналитики уделили сотрудничеству России и Китая как «главной угрозе» региональной стабильности.
В июле 2024 году российские и китайские бомбардировщики провели совместные учения над Чукотским и Беринговым морями и северной частью Тихого океана. Это были первые учения в пределах опознавательной зоны противовоздушной обороны Аляски. В сентябре 2024 года военно-морские силы России и Китая провели крупнейшие с 1990-х годов совместные учения «Океан-2024».
Как утверждает Девяткин, российские СМИ тогда написали о возвращении таких «методов времен холодной войны» в ответ на растущую напряженность в отношениях с США.
А 29 августа 2025 года США и Норвегия провели совместное патрулирование морской границы России в Баренцевом море. Эта операция стала третьим заходом ВМС США в Баренцево море за последние пять лет. В маневрах приняли участие американские эсминцы с управляемыми ракетами USS Mahan и USS Bainbridge класса Arleigh Burke, норвежский фрегат Thor Heyerdahl класса Fridtjof Nansen и норвежский танкер-заправщик Maud.
Неделей ранее самолеты P-8 Poseidon противолодочной обороны США, Великобритании и Норвегии отреагировали на потенциальную угрозу со стороны российских ударных подводных лодок класса «Ясень», замеченных в районе эсминца USS Gerald R. Ford в Норвежском и Северном морях.
9 августа Объединенное воздушное командование НАТО объявило о переброске трех стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США на авиабазу Эрланд в Норвегии, а ранее США направили самолет-разведчик WC-135R поближе к стратегическим базам России в Баренцевом регионе.
В конце августа самолеты США совершили четыре перехвата российских разведывательных самолетов у берегов Аляски. А 3 сентября разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk пролетел вдоль норвежской и финской границ с Россией.
31 августа Осло и Лондон подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает покупку за 14 млрд долларов минимум пяти фрегатов, «чтобы лучше противостоять России на северном фланге НАТО». Причем российская сторона тогда заявила, что курс на милитаризацию Арктики в основном проводит Великобритания.
Такой всплеск военной активности, как считает автор, может привести к возникновению дилеммы в области безопасности: одна сторона увеличивает свое присутствие или военный потенциал в Арктике и тем самым побуждает потенциальных противников реагировать аналогичным образом. Девяткин убежден, что возникшую напряженность в Арктическом регионе необходимо снижать дипломатическими методами. Он предлагает обеспечить прозрачность данных автоматической идентификационной системы (AIS) во время военных учений в регионе, а также принять военный кодекс поведения в Арктике, который определит, какая военная деятельность является допустимой.