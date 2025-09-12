Явка на выборы в Нижегородской области на 15:00 составила 5,6%

Промежуточные итоги явки избирателей подведены в Нижегородской области 12 сентября. Избирком региона информирует, что по состоянию на 15:00 явка составила 5,6%. Самая высокая активность отмечается в тех районах, где проходят основные выборы. Так, в Сарове проголосовали 24,46% избирателей, в Починковском муниципальном округе — 13,58%, в Уренском — 10,11%.
Голосование проводится на избирательных участках. Тем, кто по каким-либо причинам не может их посетить, необходимо обратиться в избирательную комиссию по своему участку. Сообщить о своем желании голосовать на дому можно по телефону, через родственников или соседей. Голосование проводится до 14 сентября.