Явка на выборы в Нижегородской области на 15:00 составила 5,6%

Голосование проводится на избирательных участках. Тем, кто по каким-либо причинам не может их посетить, необходимо обратиться в избирательную комиссию по своему участку. Сообщить о своем желании голосовать на дому можно по телефону, через родственников или соседей. Голосование проводится до 14 сентября.