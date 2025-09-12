Ричмонд
Мазут есть, пожара нет: власти Ленобласти прокомментировали события в Приморске

В районе поселка Карасевка, расположенном на расстоянии около 2 км от порта Приморск, где случился пожар на судне, обнаружили мазут. В администрации Ленобласти 12 сентября сообщили «Фонтанке», что причиной мог стать двигатель сбитого беспилотника.

Протяженность полосы загрязнения менее 100 м, ширина — около 1 м, рассказали изданию в комитете общественных коммуникаций региона. Также чиновники отметили, что в акватории следов разлива нефтепродуктов не обнаружено. Для ликвидации мазутного пятна на место прибыли сотрудники МЧС.

Тем временем в администрации Ленобласти опровергли информацию о пожаре в зоне хранения нефтепродуктов в Приморске и временной приостановке работы местного порта.

По словам представителей власти 47-го региона, неизвестные злоумышленники взяли видео с канала губернатора Александра Дрозденко, после чего изменили голос и фон с помощью нейросетей.

«Обновленный» ролик они публиковали в комментариях на каналах СМИ. Материалы о недостоверной информации уже передали в полицию.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пожар на судне в порту Приморск случился рано утром 12 сентября во время налета БПЛА на Ленинградскую область.

