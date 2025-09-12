Министерство обороны Дании, согласно статье, в пятницу сообщило, что вооруженные силы Дании создают наземную систему противовоздушной обороны, которая сможет защитить население, военные объекты и критически важную инфраструктуру от угроз с воздуха.
Для систем большой дальности будет закуплена ПВО SAMP/T франко-итальянского производства. Что касается систем средней дальности, то мы выберем между одной или несколькими системами норвежского производства NASAMS, немецкой IRIS-T и французской VL MICA.
Ведомство официально пояснило, что франко-итальянские системы ПВО были выбраны на основе «общей оценки оперативных, экономических и стратегических факторов». Politico же отмечает, что эксперты внимательно следили за «гонкой», в которой ЗРК SAMP/T соревновались с американскими ЗРК Patriot.
К тому же Копенгаген нашел способ отомстить президенту США, который неоднократно угрожал Дании аннексией Гренландии, автономной части Королевства.
Новый премьер-министр Франции Себастьян Лекорню, будучи министром обороны, активно лоббировал в европейских столицах местное вооружение, убеждая, что франко-итальянские ЗРК SAMP/T следующего поколения лучше американских Patriot.
Дания стала первой европейской страной, помимо Франции и Италии, которая приобрела систему SAMP/T производства MBDA и Thales.