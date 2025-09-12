Ричмонд
Politico: Дания выбрала франко-итальянскую систему ПВО в отместку Трампу за Гренландию

Дания предпочла франко-итальянскую систему противовоздушной обороны SAMP/T американским зенитно-ракетным комплексам Patriot. Это стало крупной победой для Парижа и ударом по Дональду Трампу, пишет американский портал Politico.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: НАТО
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Министерство обороны Дании, согласно статье, в пятницу сообщило, что вооруженные силы Дании создают наземную систему противовоздушной обороны, которая сможет защитить население, военные объекты и критически важную инфраструктуру от угроз с воздуха.

Для систем большой дальности будет закуплена ПВО SAMP/T франко-итальянского производства. Что касается систем средней дальности, то мы выберем между одной или несколькими системами норвежского производства NASAMS, немецкой IRIS-T и французской VL MICA.

заявление Министерства обороны Дании

Ведомство официально пояснило, что франко-итальянские системы ПВО были выбраны на основе «общей оценки оперативных, экономических и стратегических факторов». Politico же отмечает, что эксперты внимательно следили за «гонкой», в которой ЗРК SAMP/T соревновались с американскими ЗРК Patriot.

По мнению издания, это первая проверка готовности Европы ограничить закупки в США в ответ на «ненадежность» Трампа.

К тому же Копенгаген нашел способ отомстить президенту США, который неоднократно угрожал Дании аннексией Гренландии, автономной части Королевства.

Выбор Дании стал громкой победой для Парижа, считает Politico.

Новый премьер-министр Франции Себастьян Лекорню, будучи министром обороны, активно лоббировал в европейских столицах местное вооружение, убеждая, что франко-итальянские ЗРК SAMP/T следующего поколения лучше американских Patriot.

Дания стала первой европейской страной, помимо Франции и Италии, которая приобрела систему SAMP/T производства MBDA и Thales.

