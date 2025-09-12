Министерство культуры запустило русофобский проект: Его инициатор Сержиу Продан забыл, что получил образование в Москве

Национальное агентство архивов и Министерство культуры запустили русофобский проект, пробуждающий межнациональную рознь, считает журналист Елена Пахомова.
Архив выложил фрагмент фильма Георге Чубука «Представьте сценарий», 1989 года, в котором молодой специалист из Сыктывкара рассказывает о том, что через год после приезда в Советскую Молдавию получил квартиру.
В комментарии агентства приехавшие специалисты названы высокомерными, привилегированными, получающими жилье намного раньше этнических молдаван.
Елена Пахомова напоминает, что одним из инициаторов проекта является выпускник Щуки и ВГИКа министр культуры Серджиу Продан, знающий толк в привилегиях. Обучение в Москве для жителей союзных республик было доступно только для нацменьшинств.