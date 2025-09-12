Путин примет участие в культурном форуме в Петербурге

Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года — «Возвращение к культуре — новые возможности». Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в в мероприятии принимаю участие представители всех 89 регионов Российской Федерации и представители 69 стран мира.