НАТО начало операцию «Восточный страж»

Поводом для операции, как сказал Марк Рютте, стал инцидент с беспилотниками в Польше. Господин Рютте возложил ответственность за него на Россию. По его словам, Россия ведет себя в воздухе все опаснее, и это неприемлемо.
Ночью 10 сентября силы ПВО Польши сбили 19 беспилотников. Обломки сбитого дрона повредили кровлю одного из домов. Власти Польши попросили НАТО задействовать 4 статью устава — провести консультации между странами-членами альянса.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше