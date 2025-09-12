Ричмонд
НАТО начало операцию «Восточный страж»

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс запускает операцию «Восточный страж» для укрепления позиций на восточном фланге. В ней будет задействованы силы и средства Великобритании, Дании, Германии, Франции и других стран, сказал он.

Источник: НАТО

Поводом для операции, как сказал Марк Рютте, стал инцидент с беспилотниками в Польше. Господин Рютте возложил ответственность за него на Россию. По его словам, Россия ведет себя в воздухе все опаснее, и это неприемлемо.

Ночью 10 сентября силы ПВО Польши сбили 19 беспилотников. Обломки сбитого дрона повредили кровлю одного из домов. Власти Польши попросили НАТО задействовать 4 статью устава — провести консультации между странами-членами альянса.

