Лукашенко посещает финал ХIV Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь — 2025»

Глава государства прибыл во Дворец спорта, который стал местом проведения красочного финального шоу, и занял место среди зрителей. Присутствие Президента на этом мероприятии стало уже традиционным и свидетельствует о высоком культурном статусе конкурса для всей страны.

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко присутствует на финале ХIV Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь — 2025», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства прибыл во Дворец спорта, который стал местом проведения красочного финального шоу, и занял место среди зрителей. Присутствие Президента на этом мероприятии стало уже традиционным и свидетельствует о высоком культурном статусе конкурса для всей страны. Посмотреть финальное шоу обычно приходят тысячи зрителей, среди которых, разумеется, многочисленные группы поддержки самих претенденток на корону главной красавицы Беларуси и известные медийные личности, государственные и общественные деятели.

Обладательницу титула «Мисс Беларусь — 2025» жюри выбирает из 24 финалисток, которые прошли отборочные туры поначалу на региональном, а потом на областном и минском городском этапах (всего в отборах приняли участие 854 девушки).

/Будет дополнено/.-0-

