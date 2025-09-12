Рютте: НАТО запускает операцию «Восточный часовой»

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство Польши. Как заявили в российском оборонном ведомстве, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. В Минобороны РФ указали о готовности провести консультации с польской стороной. Начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко заявлял, что Беларусь известила Польшу и Литву о приближении БПЛА к их территориям. Он также указывал, что часть заблудившихся дронов была уничтожена силами противовоздушной обороны Беларуси. Позже глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил, что белорусская сторона извещала о приближении беспилотников к польскому воздушному пространству.