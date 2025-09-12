Рютте: НАТО запускает операцию «Восточный часовой»

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. НАТО запускает операцию «Восточный часовой», чтобы укрепить позиции на восточном фланге после инцидента с нарушением БПЛА польского воздушного пространства. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте, сообщает ТАСС.
«Сегодня я и (верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. — Прим. БЕЛТА) генерал Алексус Гринкевич находимся здесь, чтобы объявить о запуске операции “Восточный часовой”, чтобы укрепить наши позиции на восточном фланге», — заявил Рютте в ходе пресс-конференции в Брюсселе. Генсек НАТО также добавил, что операция будет запущена «в ближайшие дни», в ней примут участие, в частности, Дания, Франция, Британия и ФРГ.
Операция «Восточный часовой» будет включать элементы воздушной и наземной обороны, сообщил главнокомандующий силами НАТО в Европе.
Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство Польши. Как заявили в российском оборонном ведомстве, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. В Минобороны РФ указали о готовности провести консультации с польской стороной. Начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко заявлял, что Беларусь известила Польшу и Литву о приближении БПЛА к их территориям. Он также указывал, что часть заблудившихся дронов была уничтожена силами противовоздушной обороны Беларуси. Позже глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил, что белорусская сторона извещала о приближении беспилотников к польскому воздушному пространству.
Сегодня, 12 сентября, по просьбе Польши будет созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения инцидента с беспилотниками. -0-