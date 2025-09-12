В результате аварии на канатной дороге на Эльбрусе были эвакуированы 35 человек

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели МЧС России эвакуировали 35 человек с канатно-кресельной дороги на горе Эльбрус. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
«Всего на канатной дороге находились 37 человек. Поисково-спасательными подразделениями МЧС России осуществлена эвакуация 35 человек. К сожалению, 2 человека погибли», — говорится в сообщении.
Поисково-спасательные работы на месте схода с рельсов канатной-кресельной дороги завершены, уточнили в МЧС.
Обрыв однокресельной канатной дороги произошел 12 сентября на горе Эльбрус. По данным властей, предварительная причина аварии — сход троса с ролика одной из опор.
После аварии на канатной дороге на Эльбрусе завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. -0-