В результате аварии на канатной дороге на Эльбрусе были эвакуированы 35 человек

«Всего на канатной дороге находились 37 человек. Поисково-спасательными подразделениями МЧС России осуществлена эвакуация 35 человек. К сожалению, 2 человека погибли», — говорится в сообщении.

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели МЧС России эвакуировали 35 человек с канатно-кресельной дороги на горе Эльбрус. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Поисково-спасательные работы на месте схода с рельсов канатной-кресельной дороги завершены, уточнили в МЧС.

Поисково-спасательные работы на месте схода с рельсов канатной-кресельной дороги завершены, уточнили в МЧС.

Обрыв однокресельной канатной дороги произошел 12 сентября на горе Эльбрус. По данным властей, предварительная причина аварии — сход троса с ролика одной из опор.

После аварии на канатной дороге на Эльбрусе завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. -0-