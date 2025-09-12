В результате аварии на канатной дороге на Эльбрусе были эвакуированы 35 человек

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели МЧС России эвакуировали 35 человек с канатно-кресельной дороги на горе Эльбрус. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.