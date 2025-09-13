Экс-премьер Молдавии раскритиковал спецслужбы за преследование оппозиции

По его словам, нынешний руководитель СИБ «наподписывал уйму приказов об исключении сотен граждан Молдовы из нормальной общественной жизни», и это привело к тому, что «огромное количество людей, а негласно и члены их семей, не могут открыть обыкновенный счет в банке и заняться какой бы то ни было деятельностью». «Кто их объявил врагами народа? А не сами ли власти толкают их на путь предательства или загоняют в сети электоральной коррупции?» — задался вопросом Филат, который дал старт политической карьере президента Майи Санду, а теперь критикует ее за провалы в управлении страной.