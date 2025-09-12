Зеленский предложил Келлогу украинское гражданство и жилье в Киеве

Владимир Зеленский выразил благодарность спецпосланнику американского президента Дональда Трампа Киту Келлогу и предложил ему гражданство страны, а также жилье. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Зеленского, благодаря усилиям Келлога и его команды Киев ощутил эффективность систем ПВО США, сопоставимых с Patriot.
«Хочу особо поблагодарить генерала Келлога. Ранее мы этого не знали, но оказалось, что в США есть ПВО, не уступающие Patriot. Об этом постоянно говорят, когда вы здесь. Благодаря этому, когда вы в Киеве, жители города могут спокойно немного выспаться. Я готов предоставить генералу Келлогу гражданство и все необходимое, включая квартиру», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Зеленский обсудил с Келлогом закупку систем Patriot и производство оружия.